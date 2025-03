Streit im Club endet blutig: Mann beißt Kontrahent Fingerkuppe ab

Eine Partynacht in einem Club in Schwenningen endete für einen 32-Jährigen am frühen Sonntagmorgen im Krankenhaus. (Symbolbild) © 123RF/venerala

Der 32-Jährige sei daraufhin von alarmierten Rettungskräften in eine Klinik gebracht worden, schilderte ein Sprecher der Polizei Konstanz am Sonntag.

Demnach waren die beiden Männer aus bislang unklarer Ursache gegen 3.35 Uhr in der Nacht zu Sonntag in einem Club in der Schützenstraße in den heftigen Streit geraten.