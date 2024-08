Streit im Zug eskaliert: Radler legen sich mit Migranten an, dann fliegen Bierflaschen

Petershausen/München - In einem Regionalzug zwischen München und Nürnberg sind eine sechsköpfige Radfahrergruppe und drei Migranten aneinandergeraten - und riefen damit die Bundespolizei auf den Plan.

Der mit rund 100 Reisenden besetzte Regionalzug konnte nicht weiterfahren und musste in Petershausen anhalten. Als die Bundespolizisten zustiegen, hatte die sich Lage bereits beruhigt.

Wie die Einsatzkräfte mitteilten, gingen die betrunkenen Radfahrer (Atemalkoholwerte zwischen 0,84 und 1,72) die drei Migranten unter Drogeneinfluss am Samstagabend zunächst verbal an.

Der genaue Tatablauf wird nun rekonstruiert. Ein Asylbewerber erlitt eine Schürfwunde am Schienbein sowie Schnittverletzungen an der Hand, vermutlich durch Glasscherben. Ein Radfahrer zog sich eine Platzwunde am Kopf zu. Beide lehnten eine ärztliche Versorgung vor Ort aber ab.

Die Bundespolizei ermittelt nun wegen wechselseitiger gefährlicher Körperverletzung.