Streit in Kleingartenanlage eskaliert: Brüder gehen mit Machete und Glasscherbe aufeinander los

Die Brüder (64, 69) waren in einer Kölner Kleingartenanlage in Streit geraten. (Symbolbild) © Sven Hoppe/dpa

Wie ein Sprecher der Polizei mitteilte, waren die Brüder am Donnerstagabend gegen 20.45 Uhr in einer Kleingartenanlage am Aquarienweg im Stadtteil Sülz in Streit geraten, der sich rasch zuspitzte.

Demnach gingen die beiden Kontrahenten nach bisherigen Ermittlungen mit einer Machete, einer Holzlatte und einer Glasscherbe aufeinander los, wobei beide Verletzungen erlitten, die in einem Krankenhaus behandelt werden mussten.

Warum die Situation derart aus dem Ruder gelaufen war, wird nun von den Beamten geprüft.

"Die Hintergründe des gegenseitigen Angriffs sind noch unklar und Gegenstand der laufenden Ermittlungen", schilderte der Sprecher.