Streit mit Ex-Partnerin eskaliert: Jäger feuert Schuss in Wohnung ab

Kirchheim unter Teck - Während eines Streits mit seiner Ex-Partnerin hat ein Jäger am Freitagmittag in Kirchheim unter Teck (Kreis Esslingen) mit einer Pistole gezielt auf einen Einrichtungsgegenstand in einer Wohnung geschossen.

Die Beamten beschlagnahmten mehrere Waffen, die dem 44-Jährigen gehören sollen. (Symbolfoto) © Bernd Weißbrod/dpa

Der 44-Jährige – der auch Sportschütze ist – habe anschließend von sich aus den Notruf gewählt, teilte die Polizei mit.

Seine 46 Jahre alte Ex-Partnerin sei durch den lauten Schuss leicht verletzt worden, habe jedoch nicht ärztlich versorgt werden müssen. Den Angaben zufolge wohnen beide räumlich getrennt im selben Einfamilienhaus.

Zuvor soll es zu Streitigkeiten zwischen den beiden gekommen sein. Dabei soll der Mann einen gezielten Schuss abgegeben haben, wie es hieß. Worauf er genau schoss und wem der Gegenstand gehört, wurde nicht mitgeteilt.

Die Polizei konnte den Schützen am Freitag widerstandslos in Gewahrsam nehmen.