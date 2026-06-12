Streit nach der Schule eskaliert: Jugendliche prügeln sich in Haldensleber Innenstadt

Haldensleben - Ein Streit zwischen Jugendlichen ist am Donnerstagmittag auf dem Marienkirchplatz in Haldensleben ( Landkreis Börde ) eskaliert. Drei Personen wurden dabei verletzt.

Die Polizei musste einen Streit mehrerer Schüler in der Haldensleber Innenstadt beenden. (Symbolbild) © Rolf Vennenbernd/dpa

Wie das Polizeirevier Börde berichtet, gerieten dort gegen 13 Uhr insgesamt sechs Jugendliche im Alter zwischen 15 und 18 Jahren in einen Streit. Zeugen teilten den Beamten mit, dass die jungen Leute aufeinander eingeschlagen hätten.

Die Teenager stammen nach Polizeiangaben aus türkischen und afghanischen Familien.

Ersten Erkenntnissen zufolge soll der Konflikt zuvor in der Schule begonnen haben. Demnach hätten sich die Schüler geeinigt, die Streitigkeiten nach Unterrichtsschluss außerhalb des Schulgeländes fortzusetzen.

Bei dem Streit wurden drei von ihnen leicht verletzt. Ein 15-Jähriger sowie ein 16-Jähriger mussten zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Die Polizei leitete Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung ein und prüft nun die Hintergründe des Vorfalls.