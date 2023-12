Streit um 40-Cent-Brötchen eskaliert: Mann geht auf Verkäuferin los

Nürnberg - Am Nürnberger Hauptbahnhof kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen einem Mann und einer Kioskverkäuferin.

Ein Brötchen löste am Nürnberger Hauptbahnhof eine handfeste Auseinandersetzung aus. (Symbolbild) © vikaviktoria007/123RF

Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, wollte der 67-Jährige am Montag gegen 5 Uhr an einem Kiosk ein Brötchen für 40 Cent kaufen.

Allerdings hatte er nicht genug Bargeld bei sich. Er bot deshalb der 27-jährigen Verkäuferin an, das Brötchen für 20 Cent zu kaufen. Diese bestand jedoch auf den regulären Preis.

Das machte den Mann so wütend, dass er hinter den Tresen ging und die Frau bedrohte. Er führte laut Polizei Schlagbewegungen aus und versuchte bei diesen, die Verkäuferin zu treffen.

Glücklicherweise befand sich zufällig eine Sicherheitsstreife der Deutschen Bahn in unmittelbarer Nähe. Sie konnten den Aggressor so lange fixieren, bis die Bundespolizei vor Ort eintraf.

Bei der Durchsuchung des Mannes entdeckten die Beamten ein griffbereites Messer, welches dieser aber nicht eingesetzt hatte. Weder die Frau noch der Mann waren bei der Tat verletzt worden.