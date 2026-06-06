Streit unter Ex-Paar im Auto eskaliert: 20-Jähriger greift ins Lenkrad und zieht Handbremse

Eigeltingen - Wegen eines Streits während einer Autofahrt hat ein 20-Jähriger auf einer Straße bei Eigeltingen (Kreis Konstanz) seiner Ex-Freundin ins Lenkrad gegriffen und die Handbremse gezogen.

Ein Streit ist bei einem Ex-Paar im Auto so eskaliert, dass die Polizei einschreiten musste. (Symbolfoto) © Marijan Murat/dpa

Zudem habe er seine 18-jährige Ex-Partnerin geschlagen, das Fahrzeug verlassen und durch Schläge und Tritte mehrere Fahrzeuge beschädigt, teilte die Polizei mit.

Der Mann habe unter erheblichem Alkoholeinfluss gestanden.

Als die Polizei am Freitagabend gegen 21.30 Uhr an der Landstraße 194 zwischen Eigeltingen und Nenzingen eintraf, flüchtete er den Angaben zufolge zunächst, konnte dann aber auf einem Feld unter erheblicher Gegenwehr festgenommen werden.