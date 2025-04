02.04.2025 14:31 Streit unter Nachbarn eskaliert: Mann greift zur Pistole und schießt

In Großenhain, nördlich von Dresden, ist ein Nachbarschaftsstreit eskaliert. Ein Mann schoss mit einer Pistole in die Luft. Das SEK rückte an.

Von Chris Pechmann

Großenhain - Im sächsischen Landkreis Meißen ist ein Nachbarschaftsstreit ausgeartet. Ein Mann hat am Dienstagabend in Großenhain wiederholt eine Pistole abgefeuert und damit das SEK auf den Plan gerufen. SEK-Einsatz am Dienstagabend, unweit des Hauptmarkts im sächsischen Großenhain. (Archivfoto) © Thomas Türpe Wie Polizeisprecher Marko Laske (50) gegenüber TAG24 bekannt gab, beschimpfte ein 46-Jähriger seinen Nachbarn zunächst vom Balkon seiner Wohnung am Frauenmarkt aus. Außerdem griff er sich eine Pistole und feuerte diese wiederholt in die Luft - vermutlich, um seinen "Argumenten" Nachdruck zu verleihen. Verletzt wurde niemand. Von der leichtsinnigen Aktion des Wüterichs bekam jedoch das örtliche Revier mit und rückte zusammen mit Spezialkräften des Landeskriminalamts Sachsen zum Ort des Geschehens aus. Das SEK schnappte sich den Tatverdächtigen wenig später. Bei einer Wohnungsdurchsuchung stellten Beamte eine Schreckschusspistole sowie Munition sicher. Gegen den 46-jährigen Mann wird wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt. Spezialkräfte des Landeskriminalamts Sachsen schnappten sich einen tatverdächtigen Großenhainer "Pistolero". (Symbolbild) © Marcus Brandt/dpa Der Auslöser für den Zorn des Mannes auf seinen Nachbarn am Nebenbalkon ist noch nicht abschließend geklärt, so Laske. Später erklärte der Beleidigte gegenüber Behörden, es könnte etwas damit zu tun haben, dass er seinen Grill angeworfen hatte.

