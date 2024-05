Streit zwischen Männern eskaliert: Schlichtung durch Ehefrau geht schief!

Mannheim - Am Dienstagmittag hat eine Frau versucht, einen Streit zwischen ihrem Ehemann und einem Autofahrer zu schlichten. Am Ende musste sie selbst ins Krankenhaus gebracht werden.

Eine Verletzte (37) kam ins Krankenhaus. (Symbolbild) © Sebastian Gollnow/dpa

Die Männer im Alter von 38 und 68 Jahren waren nach Angaben der Polizei vom Mittwoch auf einem Supermarktparkplatz in der Koblenzer Straße aneinandergeraten. Der Jüngere soll den Älteren am Dienstag beim Ausparken angeleitet haben.

Hierbei soll der 38-Jährige dem noch im Auto sitzenden 68-Jährigen aus bisher unklaren Gründen ins Gesicht geschlagen haben.

Als die 37 Jahre alte Ehefrau des 38-Jährigen hinzukam, soll der Autofahrer dann plötzlich losgefahren sein und sie zwischen seinem und dem Wagen des Ehepaars eingeklemmt haben.

Die Frau kam in ein Krankenhaus. Laut aktuellem Stand erlitt sie leichte Verletzungen.

Beamte trafen den 68 Jahre alten Mann später an seiner Wohnanschrift an und nahmen ihn mit zur Dienststelle. Dort gab er der Mitteilung zufolge an, nichts von dem Unfall mitbekommen zu haben.