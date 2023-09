Streit zwischen Nachbarn endet blutig: 43-Jähriger durch Messerstich schwer verletzt

Passiert ist das Ganze bereits am vergangenen Samstag, wie eine Sprecherin der Polizei am heutigen Mittwoch mitteilte.

Noch im Hausflur konnten die Beamten den Tatverdächtigen festnehmen, der die Tatwaffe bei sich trug. Der verletzte 43-Jährige wurde nach der Erstversorgung in ein Krankenhaus eingeliefert.

Bereits am Sonntag wurde der mutmaßliche Täter einer Richterin am Amtsgericht in Bad Hersfeld vorgeführt, die einen Untersuchungshaftbefehl erließ. Derweil dauern die Ermittlungen zur Tat an.