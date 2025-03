Stundenlanger Polizeieinsatz in Leipzig: Mann vom Dach gerettet, Strom wieder da

Zu seiner Motivation lagen auch am Nachmittag keine Informationen vor. Auch, ob er sich in einem psychischen Ausnahmezustand befand, muss noch geklärt werden. Eine Gefahr für Außenstehende bestand zu keiner Zeit.

Die Verhandlungsgruppe stand mehrere Stunden in Kontakt mit dem 35-Jährigen, konnte ihn gegen 13 Uhr mithilfe der Feuerwehr schließlich von dem Dach herunterholen. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Rund eineinhalb Stunden später rückten die Einsatzkräfte erneut aus, diesmal zu einem Einfamilienhaus in der Stentzlerstraße, auf dessen Dach der Mann sich aufhielt.

Während der Rettungsmaßnahmen musste der Strom in der Straße über einen längeren Zeitraum hinweg abgestellt werden. Mittlerweile sei die Versorgung aber wieder gewährleistet, so Polizeisprecherin Susanne Lübcke am frühen Nachmittag.

Erstmeldung: 10.13 Uhr; aktualisiert: 14.08 Uhr