Sturzbetrunkener spaziert mit Schwert durch Innenstadt

Herne - Ein verrückter Notruf hat am Samstagabend die Polizei im nordrhein-westfälischen Herne erreicht. Mit einem Schwert war ein Mann dort in der Innenstadt unterwegs. Der 48-jährige Deutsche war sturzbetrunken.

Polizisten entdeckten in der Nacht zum Sonntag in der Innenstadt wirklich einen Mann, der ein rund 1 Meter langes Schwert in der Hand hielt. (Symbolbild) © Bildmontage: DPA/Bernd Thissen, DPA/Marijan Murat

Den Ordnungshütern wurde gegen 22.40 Uhr ein torkelnder Typ beschrieben, der einen Säbel in der Hand hielt und vom Willi-Pohlmann-Platz in Richtung Bahnhofstraße unterwegs war.

In der Nähe trafen Polizisten tatsächlich einen Mann an, der ein circa 1 Meter langes Schwert in der Hand hielt.

Der Aufforderung, seine Waffe niederzulegen, kam der 48-Jährige anstandslos nach.

Er wurde festgenommen und schilderte, dass er das verrostete Deko-Schwert zur Abschreckung dabei hatte, um sich anderer Personen aus der Trinkerszene erwehren zu können.

Die festgenommene Person hatte 3,7 Promille auf dem Kessel. Bisher liegen keine Hinweise auf eine mögliche politische Motivation vor.

Der Mann soll auch niemanden bedroht oder verletzt haben. Für die Teilnehmer eines in der Nähe durchgeführten Weinfests bestand ebenso keine Gefährdung.