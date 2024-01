Sturzbetrunkener Vater baut Unfall auf A3-Parkplatz: Sohn beißt Polizisten

Hochheim - Bereits am vergangenen Freitag, dem 26. Januar, ereignete sich auf einem Parkplatz der A3 bei Hochheim ein kurioser Einsatz, über den die Polizei erst jetzt berichtet.

Laut einer Mitteilung des Polizeipräsidiums Westhessen meldeten sich gegen 17.10 Uhr an besagtem Freitag zunächst aufmerksame Zeugen, die gesehen hatten, dass auf einer Raststätte an der A3 ein Mitsubishi mit französischem Kennzeichen gegen einen Findling und eine Laterne gefahren war.

Erst sorgte ein 41-jähriger Mann für Aufsehen, dann verhielt sich dessen 13-jähriger Sohn auf der Polizeistation daneben. (Symbolbild) © Friso Gentsch/dpa

Darüber hinaus fanden die Beamten einen Hundewelpen im Mitsubishi, für den der 41-Jährige keine Papiere vorweisen konnte. Auf Anordnung des Veterinäramts wurde der Vierbeiner letztlich in Quarantäne genommen.

Auch der 13 Jahre alte Sohn des alkoholisierten Mannes war mit an Bord. Beide wurden in der Folge kurzzeitig in einem Rettungswagen behandelt und dann zur Polizeiautobahnstation verbracht, wo dem Fahrer noch einmal Blut abgenommen werden sollte.

Doch als sei all das nicht schon genug gewesen, biss der 13-jährige Sohn im Verlauf der Maßnahmen einem der Polizisten plötzlich in die Wade.

Erst nachdem der Junge gebändigt werden konnte, führten die Beamten schließlich ihre Maßnahmen zu Ende und entließen Vater und Sohn wieder von der Dienststelle. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.