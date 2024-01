Suff-Teenie donnert mit BMW gegen Autos und haut ab: Dann begeht er gleich mehrere dumme Fehler

Markranstädt - So kann man sich die Chance auf den Führerschein auch verspielen: Ein 17-Jähriger ist am frühen Samstagmorgen im Landkreis Leipzig betrunken gegen mehrere Autos gefahren und kurz darauf von der Polizei erwischt worden.

Der 17-Jährige ist mit voller Wucht auf das Grundstück und gegen mehrere Autos gekracht. © privat

Die Behörde war gegen 6 Uhr von Zeugen alarmiert worden, nachdem ein BMW auf einem Parkplatz in der Markranstädter Eisenbahnstraße gegen mehrere Autos gekracht war, teilte eine Polizeisprecherin am Sonntagvormittag mit.

Danach sei der Fahrer geflüchtet. Weit kam er nicht: Als Beamte des Reviers Leipzig-Südwest auf dem Weg zum Ort des Geschehens waren, sei ihnen in der Straße am See der völlig demolierte Wagen entgegengekommen.

Kurzerhand kontrollierten sie den Fahrer des BMW, der sich als 17 Jahre alter Junge herausstellte und keinen Führerschein besaß.

"Zudem war der Jugendliche alkoholisiert. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,58 Promille", so die Sprecherin weiter. Eine Blutentnahme wurde angeordnet, der Autoschlüssel einkassiert.