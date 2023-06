Super-Spürnase "Athos" deckt gewaltigen Zigaretten-Schmuggel auf

Ulm - Ein Tabakspürhund in Ulm hatte am vergangenen Samstag den richtigen Riecher!

Die Zigaretten wurden in den Seitenwänden versteckt. © Hauptzollamt Ulm

Wie das Hauptzollamt Ulm am Dienstag mitteilte, hatte Hund "Athos" den Kleintransporter eines 38-jährigen Mannes auf der Autobahn 8 in Höhe Ulm-Dornstadt abgesucht. An den Seitenwänden des Wagens hatte die Spürnase immer wieder angeschlagen.



Die Beamten durchsuchten daraufhin das betreffende Auto. Nachdem sie die Seitenwände demontiert hatten, kamen fast 530 Stangen unversteuerte Zigaretten zum Vorschein.

Insgesamt wurden 105.800 geschmuggelte Zigaretten sichergestellt. Rund 20.000 Euro Tabaksteuer sind die Folge des fehlgeschlagenen Schmuggels.