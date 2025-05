Supermarkt in Hettstedt beklaut: Polizei sucht Zeugen

Hettstedt - Im März wurde ein Laden in Hettstedt (Mansfeld- Südharz ) beklaut. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Alles in Kürze

Diese beiden werden aktuell von der Polizei gesucht. © Polizeirevier Mansfeld-Südharz

Ein kriminelles Pärchen trieb in einem Supermarkt in der Feuerbachstraße sein Unwesen, wie das Polizeirevier Mansfeld-Südharz am heutigen Freitag mitteilte.

Eine Frau mit rötlich langen Haaren klaute etwas und wurde zunächst von Zeugen gestellt.

Dann kam allerdings ihr Begleiter, entriss ihr die Einkaufstasche mit dem Diebesgut und machte sich davon.

Dabei handelte es sich um Lebensmittel, Tierfutter und Kosmetik im Wert von 33 Euro.