Supermarkt-Inhaber erhält mitten in der Nacht Benachrichtigung, dann rückt die Polizei an

Kürten - Innerhalb kurzer Zeit ist es in einem Lottogeschäft in Kürten (Rheinisch-Bergischer Kreis) zu einem weiteren Einbruch gekommen. Nachdem beim ersten Mal mehrere Pakete entwendet wurden, ließen die Täter ihre Beute diesmal allerdings zurück.

Die Täter hatten einen Raumtrenner beschädigt, jedoch nichts mitgehen lassen. © Kreispolizeibehörde Rheinisch-Bergischer Kreis

Laut Mitteilung der Polizei von Dienstag stiegen die Einbrecher in der vergangenen Nacht in das Lottogeschäft ein, das sich im Kassenbereich des Supermarktes an der Wipperfürther Straße befindet.

Demnach hatte der Inhaber gegen 2 Uhr eine Benachrichtigung per App erhalten, dass die Alarmanlage des Gebäudes ausgelöst hatte. Umgehend rückten daraufhin mehrere Streifenwagen zu dem Supermarkt aus, vor Ort konnten jedoch keine Tatverdächtigen mehr angetroffen werden.

Dafür stellten die Beamten deutliche Beschädigungen an der Sicherung einer Seiteneingangstür fest, während auch ein Raumtrenner in dem Laden beschädigt worden war.

Die Täter hatten den Tabakbereich durchwühlt, ihre Beute nach ersten Erkenntnissen jedoch zurückgelassen und waren geflüchtet.