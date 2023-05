Täter brechen mit gestohlenem Kleinbus in Halle ein und versuchen Feuer zu legen

Düsseldorf - Nach einem Einbruch in eine Lagerhalle in Düsseldorf-Heerdt mit anschließender versuchter Brandstiftung fahndet die Polizei nach den bislang unbekannten Tätern.

Der Kleinbus war am 6. Mai am Südfriedhof Düsseldorf entwendet worden. © Bildmontage: Polizei Düsseldorf

Laut Mitteilung der Beamten waren die Täter in der Nacht auf Samstag gegen 2.10 Uhr in die Halle an der Heesenstraße eingebrochen.

Dazu nutzten sie nach bisherigen Erkenntnissen offenbar einen roten Piaggio-Kleintransporter, der eine Woche zuvor am Südfriedhof Düsseldorf entwendet worden war und gelangten mit dem Fahrzeug durch das Hallentor in das Gebäude.

Dann wurde es mysteriös: Wie Überwachungskameras festhielten, versuchten die Unbekannten im weiteren Verlauf offenbar, mittels einer Flüssigkeit, die sie verschütteten, Feuer zu legen.

"Die Motivation der Täter ist völlig unklar, daher ermittelt die Polizei in alle Richtungen", erklärte ein Sprecher. Es wurden zudem Ermittlungen wegen des Verdachts der versuchten Brandstiftung eingeleitet.

Die Beamten veröffentlichten am Samstagabend Fotos des gestohlenen Kleintransporters und baten im Rahmen der Fahndung nach den Tätern um Zeugenhinweise.