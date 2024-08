Täter schlug ihm ins Gesicht: 25-Jähriger in Straßenbahn wegen Fanschals angegriffen und beraubt!

Halle (Saale) - In einer Straßenbahn in Halle ist es am Samstagabend zu einer Raubstraftat gekommen. Auslöser für die Tat: offenbar ein Fanschal.

Ein 25-Jähriger ist in einer Straßenbahn in Halle offenbar angegriffen und beraubt worden, weil er einen Fanschal getragen hatte. (Symbolbild) © Heiko Rebsch/dpa

Wie die Polizei mitteilte, war ein 25-Jähriger gegen 20.15 Uhr am Markplatz zusammen mit Begleitern sowie bekleidet mit dem Fanschal in die Straßenbahn der Linie 2 in Richtung Kröllwitz gestiegen. Kurz darauf trat ein etwa 20-Jähriger auf den Plan, zog am Schal des Mannes und schlug ihm unvermittelt ins Gesicht.

Der Angreifer entriss dem 25-Jährigen anschließend den Schal, bevor er zusammen mit zwei weiteren Jugendlichen in Richtung der Großen Ulrichstraße flüchtete.

Die Hallenser Kriminalpolizei hat bereits Ermittlungen wegen Raubes eingeleitet und sichtet aktuell die Videoaufzeichnungen aus der Straßenbahn. Dazu wurde auch eine Beschreibung des Täters herausgegeben: