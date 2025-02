17.02.2025 07:41 Täter sprengen Geldautomaten: "Deutsche Bank"-Filiale verwüstet - Fahndung läuft

Unbekannte Täter haben in der Nacht zu Montag einen Geldautomaten in einer Filiale der Deutschen Bank in Wuppertal gesprengt und sind unerkannt geflüchtet.

Von Frederick Rook

Wuppertal - Unbekannte Täter haben in der Nacht zu Montag einen Geldautomaten in einer Filiale der Deutschen Bank in Wuppertal-Ronsdorf gesprengt und sind unerkannt geflüchtet. Die Explosion ereignete sich gegen 2.30 Uhr auf der Lüttringhauser Straße im Ortsteil Ronsdorf. © Gianni Gattus / Blaulicht Aktuell Solingen Ob sie Beute machten, ist derzeit noch unklar. Gegen 2.30 Uhr erschütterte eine Explosion die Lüttringhauser Straße. "Anwohner wurden durch einen lauten Knall geweckt", berichtete die Polizei. Die Täter flohen kurz darauf mit einem hochmotorisierten Fahrzeug in unbekannte Richtung. Polizeimeldungen Lautes Krachen: Einfamilienhaus stürzt ein, 73-Jähriger in Trümmern eingeklemmt! Die Einsatzkräfte evakuierten das angrenzende Wohnhaus. Sie betreuten sieben Erwachsene und ein Kleinkind in einem bereitgestellten Linienbus. Ein Baufachberater des Technischen Hilfswerks begutachtete die Schäden, bevor die Anwohner zurückkehren konnten.

Die Polizei sperrte die Lüttringhauser Straße und den Ascheweg wegen der zahlreichen Trümmerteile. Die Fahndung nach den Tätern sowie alle weiteren Ermittlungen laufen auf Hochtouren.

Titelfoto: Gianni Gattus / Blaulicht Aktuell Solingen