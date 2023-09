Täter sprengen Verkehrsschilder: Polizei warnt Bevölkerung

Unbekannte haben das Verkehrsschild an der B16 nahe Schöneberg mit Sprengstoff zerstört. © Polizeiinspektion Unterallgäu & Memmingen

Wie die Polizei am Freitag mitteilte, wurden die Schilder in der ersten Septemberwoche in die Luft gejagt. Ein Schild steht auf der B16 an der Abzweigung Schönberg, das andere auf der Staatsstraße 2017 an der Abzweigung Korb.

Die Beamten gingen zunächst von einem Unfall und einer anschließenden Flucht aus. Bei den Ermittlungen ergaben sich dann eindeutige Hinweise aus eine Sprengung. Welches Mittel dabei zum Einsatz kam, blieb zunächst unklar.

Durch die Explosionen entstanden an beiden Schildern ein Totalschaden in Höhe von 6000 Euro.

Die Ermittler schließen darauf, dass bei den Taten eine nicht unerhebliche Menge an Sprengstoff verwendet wurde. Daher geht die Polizei von einer "nicht kalkulierbaren Gefährdung für die Täter und Unbeteiligte" aus.

So fanden die Beamten einen Teil des abgesprengten Schildes immerhin rund 25 Meter vom eigentlichen Standort entfernt.