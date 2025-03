Tatort-Panne: Jugendlicher demoliert Bahnhof und führt die Polizei direkt zu sich nach Hause

Insgesamt waren elf Scheiben am Bahnhof in Kempten eingeschlagen worden. Die Polizei schätzt den Schaden auf etwa 5000 Euro. © Bundespolizei

Am Sonntagmorgen bot sich einer Streife der Bundespolizei am Bahnhof in Kempten ein Bild der Verwüstung, wie die Behörde am Montag mitteilte. Elf Glasscheiben an Treppenaufgängen waren eingeschlagen worden.

Bei der Absuche des Tatorts fanden die Polizisten eine eindeutige Fährte: Unter den Glasscherben lag die Geldbörse samt Personalausweis eines 17-Jährigen aus Kaufbeuren.

Die Streife konnte den Jugendlichen wenig später noch schlafend in der Wohnung der Eltern antreffen.

In seiner Vernehmung gab der junge Mann an, betrunken von einer Geburtstagsparty in Kempten gekommen zu sein. Nachdem er den letzten Zug nach Hause verpasst hatte, habe er noch während des Wartens auf seine Mutter grundlos die Scheiben eingeschlagen.