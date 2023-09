Temposünder im Visier von Kindern! "Erwischter" Autofahrerin blüht "saure Strafe"

Zitronen statt Knöllchen: Die Autofahrerin zeigte sich einsichtig und versprach, künftig den Fuß vom Gas zu nehmen. © Polizei Düren

Wie ein Polizeisprecher berichtete, stand für die fünf Grundschüler Mina, Anamaria, Lukas, Juan und Nick am heutigen Donnerstag zwischen 9 Uhr und 10.40 Uhr ein ganz besonderer "Einsatz" an, denn gemeinsam mit der Dürener Polizei und dem Ordnungsamt der Gemeinde Merzenich hatten die Kinder sich Autofahrer an der Bergstraße vorgeknöpft, die zu schnell unterwegs waren.

Auf die Verkehrsteilnehmer wartete jedoch kein Knöllchen - stattdessen hatten die Behörden sich etwas anderes einfallen lassen und ließen durch die Viertklässler Zitronen an die Temposünder aushändigen.

Eine Maßnahme, die fruchtete!

So zeigte sich eine "erwischte" Autofahrerin sofort einsichtig und versprach gegenüber den Kindern: "Ihr habt vollkommen recht. Beim nächsten Mal halte ich mich an die Geschwindigkeit!"

Ziel der Aktion war es, "die Autofahrer auf das Tempolimit und die vor Kindergärten und Schulen auftretenden Gefahren zu sensibilisieren", erklärte der Sprecher.