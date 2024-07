Tierisches Treiben bei der Berliner Polizei: Katze und Vogel suchen Halter

Berlin - Die Polizei , Dein Freund, Helfer und ab und an auch Tierretter: Eine süße Katze und ein Vogel mit Iro warten neuerdings bei den Beamten auf ihre Besitzer.

Die Katze streunerte in der Nacht zu Donnerstag mutterseelenallein durch Berlin-Reinickendorf .

Auf X (vormals Twitter) veröffentlichte die Polizei am heutigen Donnerstag ein niedliches Foto einer Kollegin des Abschnittes 12 mit einer flauschigen Samtpfote auf dem Arm.

Bereits am gestrigen Mittwoch fanden Beamten des Abschnitts 11 in der Klixstraße in Reinickendorf ein weiteres Tier und fragten "Wem gehört der coole Vogel mit dem Iro?"

Nun wartet der Flattermann im goldenen Käfig bei der Polizei auf seinen Besitzer.