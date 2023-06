Frontalkollision: Mercedes-Fahrer verstirbt, drei Personen teils schwer verletzt

Drei Personen wurden in ein Krankenhaus gebracht. (Symbolbild) © 123rf/rissix

Am Samstagnachmittag gegen 14.30 Uhr befuhr ein Mercedes-Fahrer (†51) die Landesstraße in Richtung Hallwangen. In einer Rechtskurve geriet er aus bislang unklarer Ursache in den Gegenverkehr, wo er mit einem entgegenkommenden VW zusammenstieß.

Kurz darauf kollidierte der 51-Jährige mit einem ebenfalls aus Hallwangen kommenden Opel, wie die Polizei mitteilte.

Der Unfallverursacher erlag seinen schweren Verletzungen noch an der Unfallstelle.

Schwere Verletzungen erlitt der 70-jährige VW-Fahrer und seine Beifahrerin. Die Opel-Fahrerin wurde leicht verletzt.