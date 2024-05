Tödlicher Betriebsunfall: Mann von 400-Kilo-Sauger erschlagen

Die alarmierten Rettungskräfte konnten nichts mehr für den schwer verletzten Mann tun. (Symbolbild) © Monika Skolimowska/dpa

Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, kam es am Montagmorgen zum Unfall auf dem Gelände eines Betriebs in der Wetzlarer Straße.

Der 48-Jährige war dort zwischen 5 und 7 Uhr mit dem Be- oder Entladen eines Lkw beschäftigt gewesen.

Aus noch ungeklärter Ursache stürzte währenddessen ein 400 Kilogramm schwerer Glassauger auf den Mann.

Andere Mitarbeiter fanden den 48-Jährigen, alarmierten die Rettungskräfte und begannen sofort mit Wiederbelebungsmaßnahmen.

Der Arbeiter war jedoch so schwer verletzt, dass er noch vor Ort verstarb.