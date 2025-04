Tödlicher Streit in Neu-Ulm: Verdächtiger stellt sich der Polizei

Neu-Ulm - Bei einer Auseinandersetzung in Neu-Ulm werden zwei junge Männer verletzt, einer von ihnen tödlich. Nun sitzt ein Tatverdächtiger in Untersuchungshaft.

Der Tatverdächtige wurde in eine bayerische Justizvollzugsanstalt gebracht. (Symbolbild) © Christophe Gateau/dpa

Der 33-Jährige stellte sich am Freitag bei der Kriminalpolizei in Neu-Ulm, wie die Polizei mitteilte. Er habe eingeräumt, an der Tat, bei der ein 24-Jähriger lebensgefährlich verletzt worden war, beteiligt gewesen zu sein.

Nach Polizeiangaben war es am späten Mittwochabend im Bereich der Augsburger Straße in der Neu-Ulmer Innenstadt zwischen dem 24-Jährigen und einem 19-Jährigen zum Streit gekommen.

Auch eine dritte Person sei an der Auseinandersetzung beteiligt gewesen. Diese flüchtete jedoch vor dem Eintreffen der Polizei.

Der 19-Jährige, der bei der Auseinandersetzung schwer verletzt wurde, wählte den Notruf. Beim Eintreffen der Beamten habe der 24-Jährige mehrere hundert Meter entfernt auf dem Boden gelegen. Rettungskräfte brachten die beiden Verletzten ins Krankenhaus, wo der 24-Jährige starb.

Am Freitag habe eine Obduktion ergeben, dass Stichverletzungen die Todesursache waren.