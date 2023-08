Streit eskaliert: Zwei Gruppen gehen aufeinander los, ein Toter

Offenbach am Main - Schreckliche Szenen am gestrigen Samstagabend am Mainufer im hessischen Offenbach am Main. Dort endete eine gewaltsame Auseinandersetzung zweier Personengruppen mit einem Todesopfer. Für die Polizei ist derzeit noch vieles unklar. Zeugen sollen bei der Aufklärung eines möglichen Verbrechens behilflich sein.