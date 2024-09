24.09.2024 13:38 Tödlicher Unfall an Klinik: Mann von Gitterbox am Kopf getroffen

Unfall am Krankenhaus in Hof: Ein Mann ist beim Verladen einer Lieferung von einer Gitterbox am Kopf getroffen und so schwer verletzt worden, dass er starb.

Von Jan Höfling

Hof - Tödlicher Unfall am Krankenhaus in Hof: Ein 21 Jahre alter Mann ist beim Verladen einer Lieferung von einer Gitterbox am Kopf getroffen und so schwer verletzt worden, dass er trotz schneller medizinischer Versorgung starb. In Bayern ist es zu einem tödlichen Unfall gekommen, ein junger Mann wurde bei Lieferarbeiten von einer Gitterbox erschlagen. (Symbolbild) © Hauke-Christian Dittrich/dpa Laut Polizei war der Lieferant am gestrigen Montag etwa gegen 12.40 Uhr gerade dabei, mehrere Gegenstände aus einem Lieferfahrzeug auszuladen und diese zum Eingang der Klinik zu bringen, als es zu dem folgenschweren Zwischenfall kam. Die Hofer Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Geprüft wird unter anderem, ob ein mögliches Fremdverschulden vorliegt. Dabei werden die Beamten von einem hinzugezogenen Sachverständigen unterstützt.

