Tödlicher Unfall bei Maifest in Remscheid: Polizei bittet Bevölkerung um Hilfe

Remscheid - Nach dem tödlichen Verkehrsunfall in Remscheid in der Mainacht bittet die Polizei die Bevölkerung um Mithilfe bei den Ermittlungen.

Die Zeugen wurden nach dem dramatischen Unfall unter anderem durch Notfallseelsorger betreut. © Tim Oelbermann

Wer relevantes Video- oder Fotomaterial hat, das zur Tatzeit oder im Laufe des Abends im Bereich der Unfallstelle an der Karlstraße aufgenommen wurde, solle dieses bitte an Staatsanwaltschaft oder Mordkommission weiterleiten, so die Behörde.

Dies sei auch anonym über das Hinweisportal der Polizei möglich, in dem man über das Dropdown-Menü den Punkt "Mordermittlungen nach Verkehrsunfall in Remscheid-Lennep" auswählt.

Der 24-Jährige hatte in der Nacht zum 1. Mai zwei junge Frauen (17, 19) auf einem Gehweg nahe einem Volksfest mit seinem 640 PS starken Mercedes angefahren und schwer verletzt. Die 19-Jährige erlag ihren Verletzungen später in einem Krankenhaus.

Der Beschuldigte sitzt in U-Haft. Zunächst wurde er wegen versuchten Mordes in zwei Fällen verdächtigt, nach dem Tod der 19-Jährigen geht es nun in einem Fall um Mordverdacht.