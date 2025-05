24-Jähriger rast mit 600-PS-Benz in Fußgängerinnen: Junge Frau (†19) stirbt in Klinik

Remscheid - Nach einem tödlichen Verkehrsunfall in Remscheid wird gegen einen 24-Jährigen unter anderem wegen Mordverdachts ermittelt.

Der Mercedes-Fahrer (24) hatte die jungen Frauen auf dem Gehweg erfasst und lebensgefährlich verletzt. © Tim Oelbermann

Der junge Mann soll in der Nacht zum vergangenen Donnerstag (1. Mai) eine 19-Jährige und eine 17-Jährige mit seinem über 600 PS starken Mercedes GT 63 S auf einem Gehweg angefahren haben.

Die 19-Jährige sei ihren Verletzungen inzwischen erlegen, berichtete ein Sprecher der Wuppertaler Staatsanwaltschaft am Montag.

Nach dem Vorfall waren beide Frauen zunächst mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus gekommen.

Der beschuldigte Deutsche aus Remscheid sitzt in Untersuchungshaft. Dem 24-Jährigen war zunächst versuchter Mord in zwei Fällen vorgeworfen worden, wie Staatsanwalt Heribert Kaune-Gebhardt schilderte.

Jetzt gehe es noch in einem Fall um versuchten Mord, bei den Ermittlungen zur getöteten 19-Jährigen inzwischen aber um Mordverdacht. "Nach dem Tod der Geschädigten ist nun in einem Fall rechtlich eine vollendete Tat gegeben in Tateinheit mit einem Versuch."