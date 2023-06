17.06.2023 11:59 Tödlicher Unfall im Landkreis Börde: Fahrer verstirbt Stunden später im Krankenhaus

In Haldensleben ist am Freitag auf der L42 ein Autofahrer bei einem Unfall schwer verletzt worden. Am Nachmittag erlag er im Krankenhaus seinen Verletzungen.

Von Robert Lilge

Haldensleben - Am gestrigen Freitagmittag kam es in Haldensleben (Landkreis Börde) zu einem tödlichen Unfall. Der verunfallte Autofahrer erlag am Freitagnachmittag im Krankenhaus seinen Verletzungen. © Screenshot/Facebook/FFHaldensleben Wie das Polizeirevier Börde berichtet, sei der Autofahrer auf der L42 aus Richtung Haldensleben in Richtung Süpplingen unterwegs gewesen. Aus noch ungeklärter Ursache kam dieser mit seinem Auto von der Straße ab und krachte gegen einen Baum. Dabei wurde er in dem Wagen eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr befreit werden. Schwer verletzt wurde er geborgen und anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Am Nachmittag erlag er dort seinen Verletzungen. Polizeimeldungen Mann überschlägt sich mit Auto, aber verweigert Behandlung: Das ist der Grund Während des Unfalls saß in dem Auto eine weitere Insassin. Sie blieb unverletzt, erlitt aber einen Schock. Die L42 war für mehrere Stunden komplett gesperrt.

