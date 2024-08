Tödlicher Wohnungsbrand in Elend: Polizei will Identität der Leiche klären

Elend - Bei einem Wohnungsbrand in Elend ( Sachsen-Anhalt) ist eine Person gestorben. Die Polizei will nun ihre Identität klären.

Die Feuerwehr rückte mit 40 Kameraden an, um den Brand unter Kontrolle zu bringen. (Symbolbild) © Niklas Treppner/dpa

In der Nacht zum heutigen Samstag ist gegen 4 Uhr ein Mehrfamilienhaus in Brand geraten, wie die Polizeiinspektion Magdeburg in einer Pressemeldung mitteilt.

Einem der Bewohner fiel der Brandgeruch auf, worauf er seine Nachbarn warnte, die dann gemeinsam das Haus verließen.

Dank seiner Warnung blieben diese Bewohner unverletzt.

Als die freiwilligen Feuerwehren der Stadt Oberharz am Brocken mit 40 Einsatzkräften anrückten, machten sie jedoch einen tragischen Fund: In der Wohnung, in welcher das Feuer offenbar gestartet war, trafen die Kameraden auf eine Leiche.

Die Identität der Person ist noch unklar - jedoch gibt es laut der Polizei Anhaltspunkte, dass es der 74-jährige Mieter der Wohnung sein könnte.

Ein weiteres Rätsel ist, wie die Wohnung in Brand geriet. Die Polizei ermittelt.