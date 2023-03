Oschatz: Zufahrtstor von Polizeirevier mit Seil und Kette versperrt, zwei Frauen unter Tatverdacht

Oschatz - Am Freitagabend sollen zwei junge Frauen das Tor des Oschatzer Polizeireviers mit einem Seil und einer Kette versperrt haben.

Das Oschatzer Polizeirevier wurde am Freitagabend versperrt. (Symbolbild) © 123rf/foottoo

Wie Polizeisprecherin Josephin Heilmann berichtete, spielte sich die Attacke im Zeitraum zwischen 22.38 und 23.30 Uhr ab.

Demnach machten sich die zwei Frauen (23 und 20 Jahre alt) am Zufahrtstor des Reviers in der Theodor-Körner-Straße zu schaffen und brachten daran eine Kette und ein Seil an, sodass es sich nicht mehr automatisch öffnen konnte.

"Bemerkt wurde es, als Polizisten mit dem Streifenwagen zu einem Einsatz ausrücken wollten und das Tor zunächst verschlossen blieb", erklärte die Sprecherin.

"Die elektrische Türöffnung versuchte mehrfach zu öffnen, wobei nach einigen Versuchen der Strick, mit welchem die Kette zusammengebunden war, riss und zu Boden fiel."

Nach ersten Ermittlungen konnte die Polizei die beiden Frauen als Tatverdächtige identifizieren.