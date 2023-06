Toter (†17) in Freibad gefunden: Was geschah in der Nacht zu heute?

Heltersberg - Der rätselhafte Tod eines 17-Jährigen sorgt in der kleinen Gemeinde Heltersberg in der Südwestpfalz gerade für große Bestürzung.

Am morgigen Montag soll es eine Presseerklärung zu dem mysteriösen Todesfall geben. (Symbolbild) © Bild-Montage: 123rf/marinashvetsova, 123rf/majestix77

Wie mehrere lokale Medien berichteten, wurde in dem 2000-Seelen-Ort am Morgen des heutigen Sonntags der tote Jugendliche im Eingangsbereich des örtlichen "Bergbades" entdeckt.

Daraufhin blieb das Bad am Sonntag geschlossen. Ein Zettel am Eingangstor weist auf einen Unglücksfall am frühen Morgen hin.

"Ich wurde frühmorgens von der Kripo angerufen, darüber informiert, dass ein toter Jugendlicher im Eingangsbereich des Freibades gefunden wurde", zitiert "Bild" den Bürgermeister der Verbandsgemeinde Waldfischbach-Burgalben.

Demnach werde gerade intensiv ermittelt. Weitere Informationen würden aus Rücksichtnahme auf Beteiligte und betroffene Angehörige zurzeit aber nicht mitgeteilt.

Für den morgigen Montag ist allerdings eine Presseerklärung von Polizei und Staatsanwaltschaft zu dem Fall angekündigt.