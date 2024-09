Toter Jogger in Sachsen: Nun ermittelt die Polizei gegen seine Ehefrau

Klipphausen - Nach dem Fund eines toten Mannes (†76) im Klipphausener Ortsteil Ullendorf ermittelt die Polizei nun wegen des Verdachts eines Tötungsdelikts. Eine Beschuldigte sitzt bereits in Untersuchungshaft - es ist die Ehefrau (52) des Toten.

Der 76-Jährige wurde leblos an einem Weg in Ullendorf entdeckt. © Roland Halkasch

Wie die Polizei und Staatsanwaltschaft Dresden am Montagvormittag mitteilte, geht man davon aus, dass die 52-Jährige ihren Mann anfuhr. Dieser erlag daraufhin seinen Verletzungen.

Nach dem Fund des leblosen Mannes auf dem Kobitzschen Weg gingen die Ermittler zunächst von einem Unfall mit anschließender Fahrerflucht aus.

Mittlerweile steht die Ehefrau des Toten im Visier der Polizei. Die Deutsche soll am Freitagmorgen ihren Mann mit einem Fahrzeug angefahren haben.

Sie wurde am Tag darauf in ihrem Wohnort im Landkreis Meißen festgenommen und einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ einen Haftbefehl. Die 52-Jährige befindet sich nun in einer Justizvollzugsanstalt.

Weitere Details zum Tathergang oder Motiv hält die Polizei aus ermittlungstaktischen Gründen unter Verschluss.

Die Ermittlungen sollen noch "einige Zeit in Anspruch nehmen", heißt es in der gemeinsamen Mitteilung der Staatsanwaltschaft und Polizei.