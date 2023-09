15.09.2023 12:14 Trabi und VW Up krachen zusammen: Ein Fahrer tot!

In Lehre kam es am Donnerstag zu einem tödlichen Verkehrsunfall. Dabei kollidierten ein Trabant und ein VW Up. Die Berliner Straße wurde stundenlang gesperrt.

Von Robert Lilge

Lehre - Am Donnerstagabend kam es in Lehre im Landkreis Helmstedt zu einem tödlichen Verkehrsunfall mit zwei Autos. Noch am Donnerstagabend hat ein Gutachter seine Arbeit am Unfallort aufgenommen. (Symbolbild) © 123RF/fermate Gegen 21.30 Uhr befuhren ein 20 Jahre alter Trabant-Fahrer aus Braunschweig sowie ein 50-Jähriger eines VW Up aus Wolfsburg die Berliner Straße. Wie die Polizei Wolfsburg berichtet, kam der Trabant-Fahrer aus noch ungeklärter Ursache in einer Linkskurve in den Gegenverkehr. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem VW Up. Der Trabi wurde anschließend gegen zwei weitere am Straßenrand parkende Autos geschleudert und kam dort zum Stehen. Polizeimeldungen Anwohner schreckt durch lauten Krach aus dem Schlaf: Dann schrillt ein Alarm Der 20-Jährige wurde bei dem Vorfall so stark verletzt, dass er noch am Unfallort verstarb. Mit schweren Verletzungen ging es für den Fahrer des VW Up in das Krankenhaus nach Wolfsburg. Die Staatsanwaltschaft Braunschweig hat noch am Abend einen Unfallgutachter bestellt, der kurz darauf seine Arbeit aufnahm. Die Berliner Straße war für mehrere Stunden voll gesperrt.

