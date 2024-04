Tragischer Einsatz in Gartenanlage: Polizist stirbt nach Streit mit 18-Jährigem

Erfurt - Tragisches Ende eines Polizeieinsatzes in Thüringen . Ein Beamter starb!

In Thüringen starb ein Polizist nach einem Einsatz. (Symbolbild) © Jonas Walzberg/dpa

Der 57-jährige Polizist brach in der Nähe des Einsatzortes zusammen und verstarb in den frühen Morgenstunden in einem Erfurter Krankenhaus.

Vorausgegangen war ein Einsatz in der Nacht in Bad Frankenhausen. Um 0.30 Uhr wurden die Beamten zu einer Streitigkeit in einer Gartenanlage gerufen.

Ein 18-jähriger Deutscher widersetzte sich den Anweisungen der Beamten und schlug um sich. Er traf dabei die Einsatzkräfte von Polizei und Rettungsdienst.

Kurz danach brach der 57-Jährige zusammen.