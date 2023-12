31.12.2023 23:13 9.177 Tragischer Unfall: 18-Jähriger stirbt bei Explosion von Böller

Ein 18-Jähriger hat sich in Koblenz beim Zünden eines Böllers so schwer verletzt, dass er an den Folgen gestorben ist.

Von Martin Gaitzsch

Koblenz - Schockierender Vorfall am Silvesterabend. Die Böllerei zum Jahreswechsel ist für einen 18-Jährigen mit dem Tod geendet. Für einen 18-Jährigen kam am Silvesterabend jede Hilfe zu spät. (Symbolbild) © Friso Gentsch/dpa Der Jugendliche hatte sich am Sonntagabend gegen 20.55 Uhr im Koblenzer Stadtteil Rübenach beim Zünden eines Feuerwerkskörpers überaus schwer verletzt. Trotz erfolgter Reanimations-Maßnahmen kam für den jungen Mann jede Hilfe zu spät. Er starb laut einer Mitteilung der Koblenzer Polizei an den Folgen der Explosion. Die Ordnungshüter mahnen deshalb eindringlich zu einem vorsichtigen Umgang mit Feuerwerkskörpern.

Titelfoto: Friso Gentsch/dpa