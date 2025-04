Horror-Crash auf Bundesstraße: Ein Toter (†40), zwei Schwerverletzte - Hund überlebt

Waldeck - Bei einem tragischen Verkehrsunfall am Mittwochvormittag auf der B485 im nordhessischen Landkreis Waldeck-Frankenberg kam ein 40 Jahre alter Mann ums Leben. Zwei weitere Personen wurden schwer verletzt.

Der tödliche Frontal-Crash ereignete sich auf der B485 zwischen Waldeck-Sachsenhausen und Waldeck-Netze. © Hessennews TV

Wie die Polizei berichtet, geriet der 40-Jährige mit seinem Dacia gegen 10.40 Uhr in einer lang gezogenen Rechtskurve zwischen Waldeck-Sachsenhausen und Waldeck-Netze auf die Gegenfahrbahn und kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden Audi.

Trotz sofort eingeleiteter Rettungsmaßnahmen durch Notärzte und Einsatzkräfte erlag der Dacia-Lenker noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen.

Im Auto des verstorbenen Fahrers befand sich zudem ein Hund, der offenbar unverletzt blieb, was anhand der Unfallbilder an ein Wunder grenzt. Er wurde später in die Obhut des Tierheims Korbach übergeben.

Bei den beiden Insassen des verunfallten Audi handelt es sich um einen Mann und eine Frau aus dem Raum Iserlohn. Sie wurden bei dem Zusammenstoß schwer verletzt und mussten mit Rettungshubschraubern in Krankenhäuser geflogen werden. Über ihren aktuellen Gesundheitszustand gibt es bislang keine weiteren Informationen.