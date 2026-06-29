Tragisches Unglück an Badesee: 17-Jähriger nach stundenlanger Suche tot gefunden

Peine - In Peine ( Niedersachsen ) wurde am Sonntagnachmittag nach einem 17-Jährigen an einem Baggersee gesucht. Nun gibt es jedoch traurige Gewissheit.

Der Jugendliche konnte nur tot aus dem See geborgen werden. (Symbolbild) © Julian Stratenschulte/dpa

Seit etwa 14.15 Uhr wurde bis in die Abendstunden am Eixer See nach dem vermissten Jugendlichen gesucht.

Wie die Polizei Salzgitter mitteilte, konnte der 17-Jährige trotz intensiver Absuche des Sees und des Uferbereichs gegen 20.30 Uhr leblos im Wasser aufgefunden und nur noch tot geborgen werden.

Neben einem Polizeihubschrauber kamen auch die DLRG und Drohnen der Feuerwehr sowie des Deutschen Roten Kreuzes zum Einsatz.