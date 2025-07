"Train Surfer" ertappt: Jugendliche bringen sich auf Güterzug in Lebensgefahr

Emskirchen - Vier Jugendliche sind am Montagabend im mittelfränkischen Landkreis Neustadt an der Aisch auf einen Güterzug geklettert, um als "Train Surfer" mitzufahren.

Alles in Kürze

Die Bundespolizei warnt eindringlich davor, den Gleisbereich zu betreten. (Symbolfoto) © Bundespolizei München

Wie die Bundespolizei mitteilte, kletterten vier Teenager im Alter von 16 und 17 Jahren am Bahnhof Emskirchen auf die Plattform zwischen zwei Waggons.

Als sich der Zug in Bewegung setzte und auf den Weg in Richtung Würzburg machte, sprangen die beiden 16-Jährigen zurück auf den Bahnsteig, während die beiden 17-Jährigen weiter mitfuhren.

Ein Zeuge beobachtete den Vorfall und verständigte die Polizei. Am Bahnhof Neustadt an der Aisch wurde der Zug mit den Jugendlichen angehalten. "Glücklicherweise wurde niemand verletzt", so die Bundespolizei.

Beamten nahmen sich aller vier Jugendlichen an und führten ein "eindringliches Präventionsgespräch", erklärte die Polizei. Anschließend wurden die Teenager ihren Erziehungsberechtigten übergeben.