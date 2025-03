Transporter brennt lichterloh: Brandserie im Harz geht weiter

Halberstadt - Sind Feuerteufel im Harz unterwegs? Schon wieder ist ein Auto in Flammen aufgegangen.

Der Transporter wurde durch die Flammen zerstört. © Polizeiinspektion Magdeburg

Freitagnacht wurden gegen 23.41 Uhr die Feuerwehr und Polizei alarmiert, wie die Polizeiinspektion Magdeburg am heutigen Samstag mitteilte.

In der Hans-Neupert-Straße in Halberstadt stand ein Transporter in Flammen.

Der Mercedes Sprinter hatte im vorderen rechten Bereich Feuer gefangen und wurde sehr stark beschädigt.

Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 15.000 bis 20.000 Euro, so die Beamten.

Wie es zu dem Brand kam, ist noch unklar - das Auto wird kommende Woche untersucht.

Der letzte Autobrand in Halberstadt ist erst einen halben Monat her.