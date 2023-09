Transporter mit 27 Migranten gestoppt: Als Polizei den Fahrer sieht, herrscht große Verwunderung

Dieses Foto der Flüchtlinge stellte die Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf zur Verfügung. © Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

Am Montagabend gegen 22.45 Uhr hefteten sich die Beamten sowohl an die Fersen des Kleinbusses mit schwedischem Kennzeichen als auch an die des verdächtigen Audis.

Schließlich stoppten die Polizisten beide Fahrzeuge auf der S127 im Landkreis Görlitz. Während sie im Audi zwei in Brandenburg lebende Syrer (25 und 27) antrafen, konnten sie beim Blick in den Fahrerraum des Mercedes nur noch staunen.

"Für entsprechend große Verwunderung sorgte bei den Einsatzkräften die anschließende Festnahme des Transporter-Fahrers. Bei diesem handelt es sich tatsächlich um einen Minderjährigen aus Syrien (15)", teilte die Behörde am Dienstagnachmittag mit.

Der 15-Jährige sei für die Einschleusung von 23 Syrern sowie vier Jemeniten verantwortlich. Diese seien auf der Ladefläche des von ihm gefahrenen Sprinters entdeckt worden, so die Polizei.