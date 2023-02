Traurige Gewissheit: Vermisster (†19) tot aufgefunden

Bertoldsheim - Die Leiche eines vermissten jungen Mannes wurde in Oberbayern entdeckt.

Kräfte des Rettungsdiensts und der Wasserwacht waren in Bertoldsheim im Einsatz. © vifogra

Wie die Polizei am Montagabend mitteilte, war die Leiche des 19-Jährigen am Nachmittag auf einem Grundstück in Bertoldsheim entdeckt worden.

Ermittlungen der Kriminalpolizei bestätigten den Verdacht: Bei dem 19-Jährigen handle es sich um einen Vermissten aus dem benachbarten schwäbischen Rain (Landkreis Donau-Ries).

Dessen Familie hatte ihn am gestrigen Sonntag bei der Polizei als vermisst gemeldet, nachdem er von einer Faschingsfeier in Bertoldsheim nicht nach Hause gekommen war.

Die Polizei suchte mit einem Hubschrauber und Spürhunden nach dem als Vampir verkleideten 19-Jährigen - zunächst ohne Erfolg.