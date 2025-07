Traurige Gewissheit: Vermisster aus Freiberg tot in Wald gefunden

Alles in Kürze

Ein Hinweis auf Fremdeinwirkung liegt derzeit nicht vor, wie die Polizei mitteilte. Die Ermittlungen dauern noch an.

Am 11. Juli startete die Polizei Ludwigsburg eine großangelegte öffentliche Suche nach dem Mann. Sechs Tage später entdeckten Fußgänger eine Leiche in einem Waldstück im Ortsteil Geisingen.

Vor seinem Verschwinden wurde Aleksandr N. zuletzt am 24. Juni in Bietigheim-Bissingen gesehen. Gegen 14.30 Uhr verließ er das dortige Krankenhaus vermutlich durch den Hinterausgang. Am selben Abend bestand der letzte telefonische Kontakt.