Tresor aus sächsischem Baumarkt gestohlen: Zehn Tage später taucht er wieder auf

Zehn Tage, nachdem Unbekannte einen Tresor aus einem Baumarkt in Dippoldiswalde gestohlen hatten, tauchte dieser nun wieder auf - in einem Teich in Altenberg.

Von Linda Drewanz

Altenberg - Zehn Tage, nachdem Unbekannte einen Tresor aus einem Baumarkt in Dippoldiswalde gestohlen hatten, tauchte dieser nun wieder auf - im wahrsten Sinne des Wortes. In einem Teich in Altenberg konnte der Tresor jetzt ausfindig gemacht werden. © Montage: 123RF/pashapixel, 123RF/igorbondarenko Denn Zeugen fanden den Safe am Montagmorgen in einem Teich nahe der Mühlenstraße in Altenberg - knapp 20 Kilometer vom Tatort entfernt. Die Polizei konnte auf TAG24-Nachfrage keine Angaben zum Zustand des Tresors machen. Dieser wurde allerdings spurenschonend gesichert, wird nun untersucht. Eine Auswertung steht noch aus. Der Geldschrank wurde in der Nacht auf den 12. April aus dem KBM Krüger Baumarkt gestohlen. Unbekannte brachen zunächst das Fenster der Filiale auf der Alten Altenberger Straße auf, stiegen dann in den Laden und entwendeten den Tresor mit mehreren Tausend Euro Bargeld. Die weiteren Ermittlungen laufen.

