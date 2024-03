Frau mit seltsamem Fundstück sorgt auf Polizeiwache für Entsetzen

Trier - Passiert ist zum Glück nichts, dennoch hat eine Frau mit einem ungewöhnlichen Fundstück bei der Polizeiinspektion Trier am gestrigen Mittwoch kurzzeitig für entsetzte Gesichter gesorgt.

Zum Glück hatte es sich bei dem Fundstück um eine bereits geöffnete Übungsgranate gehandelt. (Symbolbild) © Bild-Montage: 123rf/Christian Horz, 123rf/morfey713

Ein Sprecher der Polizei schilderte den Vorfall am heutigen Donnerstag. Demnach hatte die Frau beim Aufräumen der Wohnung eines verstorbenen Familienmitglieds einen Gegenstand entdeckt, der ihr verdächtig vorkam.

Also machte sie sich kurzerhand auf den Weg zur Polizei. Die Beamten reagierten dann wie gesagt erschrocken: Handelte es sich bei dem Fundstück doch ganz offensichtlich um eine Handgranate!

Vorsichtig wurde diese begutachtet und schnell kam die Entwarnung: Es war lediglich eine Übungsgranate, die bereits geöffnet war und keinen Sprengstoff mehr enthielt.

In diesem Zusammenhang appellierte der Polizeisprecher aber an alle Personen in ähnlichen Situationen, sich bitte anders zu verhalten, als es die Frau getan hatte.