Trio prügelt jungen Mann krankenhausreif: Zeuge findet 22-Jährigen schwer verletzt auf der Straße

Der 22-Jährige wurde von Rettungskräften versorgt und in eine Klinik gebracht. (Symbolbild) © 123rf/huettenhoelscher

Wie ein Polizeisprecher mitteilte, war der 22-Jährige nach eigenen Angaben am Freitagabend (17. März) gegen 23.30 Uhr am Bahnhof in Velbert in einen Bus der Linie 771 gestiegen - ebenso wie die drei Tatverdächtigen.

Als der 22-Jährige den Bus dann gegen Mitternacht an der Haltestelle Ratingen Waldfriedhof (auf der Homberger Straße) verließ, folgte ihm das Trio und begann zunächst, den Velberter zu beleidigen. Dann bedrohten die drei den jungen Mann plötzlich mit einem Messer und forderten die Herausgabe seiner Wertsachen!

Der 22-Jährige kam der Aufforderung nicht nach, woraufhin die Situation eskalierte und einer der Räuber mit dem Messer in Richtung seines Bauches stach. "Der Velberter konnte den Angriff mit seinen Armen abwehren", wie der Sprecher schilderte, doch anschließend schlugen und traten die drei Täter gemeinsam auf den jungen Mann ein. Der 22-Jährige blieb schließlich schwer verletzt auf der Fahrbahn der Homberger Straße liegen.

Nur wenige Minuten später, gegen 0.05 Uhr, rannten zwei der Schläger einem Zeugen in die Arme, der seinen Hund gerade auf der Straße Am Pfingstberg ausgeführt hatte.

Wenige Augenblicke später entdeckte der Spaziergänger dann den Schwerverletzten und alarmierte umgehend Polizei und Rettungskräfte, die den Velberter in eine Klinik brachten.