Über 3 Promille intus: Betrunkener droht mit Pistole

Olbernhau - Ein Betrunkener hat in Olbernhau ( Erzgebirgskreis ) Passanten mit einer Pistole bedroht.

Im Erzgebirgskreis ist eine Mann (40) mit einer Pistole durch Olbernhau gelaufen und hat Passanten bedroht. (Symbolbild) © eldadcarin/123RF

Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, gingen am späten Dienstagnachmittag mehrere Bürgerhinweise ein, dass ein Mann mit einer Pistole in der Hand durch das Olbernhauer Stadtgebiet laufe. Außerdem soll er eine schusssichere Weste getragen haben.

"Ferner soll der Mann einige Bürgerinnen und Bürger mit Worten oder durch Gestiken unter anderem mit dem Tod bedroht haben", so ein Sprecher der Polizeidirektion Chemnitz.

Die Polizei konnte den beschriebenen Mann (40) schließlich an der Ecke Bahnhofstraße/Thomas-Mann-Straße ausfindig machen. Eine Waffe hatte er zu dem Zeitpunkt allerdings nicht bei sich, aber die schusssichere Weste, die sich als Attrappe herausstellte.

Bei dem 40-Jährigen wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt, der den enormen Wert von 3,2 Promille anzeigte. Zudem wirkte er verwirrt.

"Durch einen Anwohner wurde im Zuge der polizeilichen Maßnahmen dann die weggeworfene Pistole des 40-Jährigen aufgefunden und an die Einsatzkräfte zur Sicherstellung übergeben. Bei dieser handelt es sich um eine Luftdruck-Waffe", berichtet die Polizei weiter.

Auf Anweisung der zuständigen Staatsanwaltschaft wurde der Deutsche in eine Fachklinik gebracht.